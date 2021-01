Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: 220.000 εμβολιασμοί μέχρι το τέλος του μήνα (βίντεο)

Πόσες δόσεις υπάρχουν διαθέσιμες σήμερα. Γιατί γίνεται σταδιακά η ανάπτυξη της εμβολιαστικής κάλυψης.

5.665 εμβολιασμοί για την COVID-19 πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Ως εκ τούτου, οι εμβολιασμοί από την έναρξη του προγράμματος, ανέρχονται πλέον σε 9.528.

Ο κ. Θεμιστοκλέους επιβεβαίωσε πως το πρωί παρελήφθησαν 83.850 δόσεις εμβολίων της Pfizer και το απόθεμα που διαθέτει αυτήν τη στιγμή η χώρα μας ανέρχεται σε 152.580. Ήδη, έχουν διανεμηθεί 24.870 δόσεις στα εμβολιαστικά κέντρα.

Εξηγώντας γιατί γίνεται σταδιακά η ανάπτυξη της εμβολιαστικής κάλυψης, επικαλέστηκε τη διεθνή πρακτική, αναφέροντας πως «διαχειριζόμαστε ένα εμβόλιο, για το οποίο καμία χώρα και κανένα σύστημα εφοδιασμού, δεν είχε προηγούμενη εμπειρία», ενώ παράλληλα «χρησιμοποιούμε ειδικά ψηφιακά εργαλεία που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί».

Επεσήμανε στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, όπου οι εμβολιασμοί που έχουν γίνει δεν ξεπερνούν τους 700, ενώ στην Ολλανδία και το Βέλγιο θα ξεκινήσουν στις 8 Ιανουαρίου.

Διευκρίνισε ότι εξαρχής ο προγραμματισμός ήταν να ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις ο εμβολιασμός των υγειονομικών στα νοσοκομεία και δεν υπάρχει καμία αλλαγή του επιχειρησιακού σχεδίου. Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα εμβολιαστούν και οι υγειονομικοί στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Όσον αφορά στους στόχους που έχουν τεθεί, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως υπολογίζονται σε 120.000 οι πολίτες που θα κάνουν το εμβόλιο έως τις 20 Ιανουαρίου. Μέχρι αυτήν την ημερομηνία, θα έχουν εμβολιαστεί και όλοι οι διαμένοντες και οι εργαζόμενοι σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων.

Μέχρι το τέλος του μήνα, δήλωσε, στόχος είναι να έχουν εμβολιαστεί 220.000 άτομα, για τα οποία θα είναι εξασφαλισμένη και η δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer.

Υπενθύμισε πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εμβολιασμό θα τεθεί σε λειτουργία στις 11 Ιανουαρίου και προέτρεψε τον κόσμο να εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να διευκολυνθεί για το κλείσιμο ραντεβού με μήνυμα ειδοποίησης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εμβολίου, ο κ. Θεμιστοκλέους, επικαλούμενος και την πρακτική που θα ακολουθηθεί και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. όταν θα είναι διαθέσιμα και τα εμβόλια άλλων εταιρειών, τόνισε πως «τα εμβόλια αντιμετωπίζονται ως ένα και δεν θα υπάρχει επιλογή του πολίτη για το ποιο εμβόλιο θα κάνει».