Θεοδωρίδου: η αποδοχή του εμβολίου έχει υπερνικήσει την αρχική διστακτικότητα

Τι ανέφερε για την αναμενόμενη έγκριση συγκεκριμένου εμβολίου και πως αυτό θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών.

Κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, αλλά και του Σχεδίου «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, ανέφερε ότι το εμβόλιο είναι το επιστημονικό επίτευγμα του 2020, που έγινε μέσα σε λίγους μήνες, σε αντίθεση με άλλα εμβόλια όπως της ιλαράς. Σημείωσε ότι οι λόγοι αυτής της ταχείας παρασκευής του εμβολίου, ήταν μεταξύ άλλων, η πρόοδος της επιστήμης, η χρηματοδότηση, η συνεργασία επιστημόνων, αλλά και η μεγάλη προσφορά εθελοντών, τονίζοντας ότι αυτήν την ώρα 500.000 άνθρωποι έχουν προσφερθεί εθελοντικά να συμβάλλον στην επιστημονική μελέτη για τον κορονοϊό και τα εμβόλια.

Συνέχισε λέγοντας ότι η αποδοχή του εμβολιασμού έχει υπερνικήσει την αρχική διστακτικότητα, αναφέροντας ότι γίνονται κανονικά και βάσει σχεδίου οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα, όπως ήδη συμβαίνει σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες/ημέρες αναμένεται να υπάρξει έγκριση και άλλων εμβολίων, όπως της Moderna και της AstraZeneca.

Η κ. Θεοδωρίδου σημείωσε ότι σε πολλές χώρες υπάρχουν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Ρωσία και η Κίνα, καθώς οι εκεί Αρχές είχαν την τόλμη να ξεκινήσουν εμβολιασμούς με εμβόλια για τα οποία ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

Σε ότι αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι η αποτελεσματικότητα του εκτιμάται στο 70% και ότι δίνεται σε δύο δόσεις, με διαφορά 4 εβδομάδων, αν και εσχάτως οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο χρόνος μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης μπορεί να είναι μεγαλύτερος και ίσως αυτό αυξήσει την αποδοτικότητα του.

Συνεχίζοντας, η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι εν λόγω σκεύασμα «το περιμένουμε» καθώς μπορεί να φυλαχθεί χωρίς ιδιαίτερες συνθήκες, είναι φθηνότερο και μπορεί να παραχθεί μαζικότερα από άλλα, με αποτέλεσμα να είναι ταχύτερος ο εμβολιασμός του πληθυσμού.

«Ένα εμβόλιο μόνο του αναμφίβολα δεν μπορεί να καλύψει εμβολιαστικά τον πληθυσμό της γης, για αυτό και απαιτείται συνεργασία μεταξύ των χωρών, προκειμένου να καλυφθούν οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες, ασχέτως εάν σε αυτές υπάρχει ευμάρεια και εύκολη πρόσβαση στο εμβόλιο ή όχι», σημείωσε η κ. Θεοδωρίδου.

Για την μετάλλαξη και τον υποδιοικητή νοσοκομείου στην ΜΕΘ

Η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι δεν προέκυψε συσχετισμός του εμβολιασμού με την εξέλιξη της υγείας του υποδιοικητή νοσοκομείου που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ, λόγω υποτροπής της υγείας του, τρεις ημέρες μετά από τον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού. Όπως σημείωσε, από τον έλεγχο προέκυψε ότι υπήρχε υποκείμενο νόσημα και ότι δεν σχετίζεται το σκεύασμα της Pfizer με την πορεία της υγείας του εν λόγω ασθενούς.

Ακόμη, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την μετάλλαξη του κορονοϊού (σημ: κρούσματα με το εν λόγω στέλεχος εντοπίστηκαν και στην Ελλάδα), λέγοντας ότι δεν επηρεάζεται από αυτήν ούτε η βαρύτητα της νόσου ούτε η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Προσέθεσε ότι δεν ανησυχεί ούτε για θετικούς στον Covid που φθάνουν στην χώρα μας από ταξίδια τους σε άλλες χώρες και προορισμούς, όπως το Λονδίνο και το Ντουμπάι.

Ακόμη, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών είπε ότι υπάρχουν επαφές προκειμένου να υπάρξει συνεργσία με ιδιώτες ιατρούς, όχι όμως όλους, αλλά βάσει ειδικότητας.