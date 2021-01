Κοινωνία

Μαξίμου κατά ΔΙΣ για τις κλειστές εκκλησίες: ο νόμος δεν εφαρμόζεται κατά το δοκούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αντεπίθεση περνά η Κυβέρνηση, μετά το "αντάρτικο" της Εκκλησίας για την λειτουργία των Θεοφανίων.

Σε ανακοινωση του Μαξίμου, αναφορικά με το "αντάρτικο" της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την λειτουργία των Φώτων, αναφέρεται:

"Η Κυβέρνηση σε όλα τα στάδια της πανδημίας βρισκόταν σε διαρκή διαβούλευση με την Εκκλησία για τα θέματα των λειτουργιών, με σεβασμό στη δημόσια υγεία αλλά και την πίστη των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν οι λειτουργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και προβλέφθηκε η λειτουργία των Θεοφανείων.

Η ανάγκη να μην διακυβευθεί η σταθερή πορεία για την καταπολέμηση του ιού, εν όψει ιδίως και της επαναλειτουργίας των σχολείων, επέβαλε για την τρέχουσα εβδομάδα την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς περιορισμών στην αγορά και την κοινωνία, μεταξύ των οποίων και η πρόβλεψη να γίνει η λειτουργία των Θεοφανείων χωρίς την παρουσία πιστών. Βεβαίως, παραμένει η δυνατότητα παρεμπίπτουσας ατομικής προσευχής των πιστών στους ναούς.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με την απόφασή της δεν συναινεί στα νέα μέτρα που αφορούν τις λειτουργίες. Όμως ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά το δοκούν ώστε να τον αγνοεί όποιος διαφωνεί. Ευελπιστούμε ότι η Εκκλησία θα αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών για την κοινωνία, όπως έως σήμερα με υπευθυνότητα έπραξε. Η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης αποτελεί υποχρέωση αλλά και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης όλων μας".