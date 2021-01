Κοινωνία

Λοιμωξιολόγοι: να ανοίξουν μόνο δημοτικά - νηπιαγωγεία - σταθμοί

Τι εισηγήθηκαν οι εδικοί στην Κυβέρνηση, με αφετηρία την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου

Άνοιγμα σχολείων στις 11 Ιανουαρίου, αλλά μόνο των νηπιαγωγείων, των παιδικών σταθμών και των δημοτικών σχολείων, είναι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η πρόταση των λοιμωξιολόγων προς το υπουργείο Παιδείας.

Το άνοιγμα των σχολείων, νηπιαγωγείων και δημοτικών θα γίνει με την εφαρμογή νέων μέτρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επόμενο διάστημα θα αξιολογηθεί η επιδημιολογική εικόνα και θα αποφασιστεί πότε θα επιστρέψουν στα σχολεία οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

Κάποιες πληροφορίες θέλουν, μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα να αξιολογείται η εικόνα, προκειμένου να επιστρέψουν πρώτα στα σχολεία οι μαθητές της Γ' Λυκείου και στη συνέχεια να εξεταστεί πότε θα γυρίσουν στα θρανία οι μαθητές των Γυμνασίων και της Α' και Β' Λυκείου, με τις ημερομηνίες - ανάλογα και με την πανδημία του κορονοϊού - να είναι ακόμη ανοιχτές.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για άνοιγμα των σχολείων

Τη διενέργεια rapid test στους μαθητές λυκείου και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τη δημιουργία πλατφόρμας, στην οποία θα εγγράφονται μαθητές και καθηγητές που επιθυμούν να κάνουν το τεστ για τον κορονοϊό.

Την εφαρμογή πλάνου διαφοροποίησης των ωρών έναρξης και ολοκλήρωσης των μαθημάτων και να χρησιμοποιηθούν όλες οι είσοδοι των σχολείων έτσι ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός. Αυτό αφορά νηπιαγωγεία και δημοτικά όπου τα παιδιά συνοδεύονται για τη μετάβαση και αποχώρηση από τα σχολεία.

Παράλληλα θα ισχύσουν και τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί πριν από το κλείσιμο των σχολείων.