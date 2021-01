Κοινωνία

Δελλατόλας - Τσαπανίδου για την Εκκλησία, τα Θεοφάνια και τα κλειστά μαγαζιά (βίντεο)

Οι αναφορές των δημοσιογράφων και το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου για το “ιερό αντάρτικο” εν μέσω lockdown. Πώς σχολιάζουν τον ανασχηματισμό.