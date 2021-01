Κοινωνία

Κακοκαιρία: “Ποδαρικό” με πλημμύρες (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το πρώτο κύμα κακοκαιρίας του 2021, που σάρωσε το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Σε ποτάμι μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Μενίδι. Η έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε το απόγευμα στο διάβρωσε δρόμους έφτασε στα ισόγεια σπιτιών, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στους κατοίκους .

Έντρομοι κάτοικοι είδαν το νερό να εισβάλλει με ένταση στα σπίτια, σπάζοντας μπαλκονόπορτες και παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμα τους.

Σε ορμητικό χείμαρρο μετατράπηκε ποτάμι στην Αμφιλοχία, παρασύροντας ό,τι βρέθηκε μπροστά του στον Αμβρακικό. Στους Αμοργιανούς Βάλτου στήθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστούν δύο κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ήταν αδύνατο να μετακινηθούν από το ακινητοποιημένο τρακτέρ, λόγω του ύψους της βροχής που έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή τους

Η σφοδρή κακοκαιρία έπληξε και τη Θεσσαλονίκη . Η θάλασσα “φούσκωσε”, ο ουρανός σκοτείνιασε και η έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε, μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια . Τα οχήματα, λόγω της χαμηλής ορατότητας, κινούνταν για λόγους ασφαλείας με τα φώτα αναμμένα, ενώ κάποιοι οδηγοί - λόγω και των αστραπών - επέλεξαν να περιμένουν στην άκρη του δρόμου, ώστε να κυκλοφορήσουν και πάλι με ασφάλεια.

Στις Σέρρες, οι κάτοικοι είχαν 30 χρόνια να βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιας έντασης βροχή. Ισόγεια πλημμύρισαν, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ προσπάθειες γίνονται για να βρεθούν τυχόν εγκλωβισμένοι.

Επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα προκαλεί η κακοκαιρία και στην Ηλεία. Ο ποταμός Ενιπέας υπερχείλισε. Στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρέστενων έχουν παρουσιαστεί προβλήματα από λάσπες και φερτά υλικά, ενώ προβλήματα με δρόμους πλημυρισμένους κι έντονα τοπικά καιρικά φαινόμενα έχουν εντοπιστεί και στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν σε Ηλεία με 110 χιλιοστά, Βοιωτία με 101 και Πύργο με 89. Ταυτόχρονα, οι ριπές του ανέμου αγγίζουν τοπικά και τα 8 μποφόρ.

Στην Πάρνηθα καταγράφηκε ταχύτητα ανέμων 100 χλμ/ωρα, στη Βοιωτία 113 χλμ/ώρα και στα Κύθηρα 98 χλμ/ώρα.

Χαλαζόπτωση σημειώθηκε το απόγευμα σε περιοχές του Πειραιά, όπως στον Κορυδαλλό και στη Νίκαια.

Περιπέτεια στη χιονισμένη Ήπειρο είχαν όσοι βρέθηκαν να κάνουν βόλτα με το αυτοκίνητό τους στο μοναδικό τοπίο έξω από το Μέτσοβο, χωρίς όμως να έχουν βάλει αλυσίδες Οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν στο δρόμο ενω όσοι έιχαν στο πορτμπαγκαζ προληπτικα τις τοποθετησαν αναγκαστικά για να συνεχίσουν την περιήγηση τους . Για να φτάσουν στο καταφύγιο, ακολούθησαν πεζοπορία και μάλιστα παρέα με πανέμορφα σκυλιά που βρέθηκαν χαμένα στο διάβα τους και τους ακολούθησαν μέχρι και τον τελικό τους προορισμό .

Στη Φθιώτιδα και τη κοιλάδα του Σπερχειού, τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά, σε υψόμετρο πάνω από 1.200 μέτρα. Έντονη ήταν και η χιονόπτωση στο δασος της Οξιάς, το νοτιότερο δάσος οξιάς στην Ευρώπη, έξω από το Γαρδίκι.

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Καρύτσα Δολόπων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα.