Υπουργείο Παιδείας: Ανοίγουν νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία στις 11 Ιανουαρίου

Δεκτή έγινε η εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες. Τι δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.

Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των ειδικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων) από τη Δευτέρα 11/1/2021. Επίσης ανακοινώνεται η συνέχιση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων από την ίδια ημερομηνία. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ανωτέρω σχολεία καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 8/1/2021 (δεν θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την 8/1/2021). Όσον αφορά τα γυμνάσια και τα λύκεια, ξεκινούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση την Παρασκευή 8/1/2021 και η δια ζώσης επαναλειτουργία τους θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα.

Για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων και δημοτικών θα ληφθούν επιπλέον μέτρα πρόληψης από τον κορωνοϊό αναφορικά με δύο κυρίως ζητήματα:

Τον συγχρωτισμό γονέων, κηδεμόνων και άλλων που συνοδεύουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Θα υπάρχει πλέον η πρόβλεψη:

- για διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης, ανά ομάδες τμημάτων όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο (με εξαίρεση περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς μαθητών),

- για χρήση περισσοτέρων της μίας εισόδου της σχολικής μονάδας, όπου υπάρχουν.

- για διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης, ανά ομάδες τμημάτων όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο (με εξαίρεση περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς μαθητών), - για χρήση περισσοτέρων της μίας εισόδου της σχολικής μονάδας, όπου υπάρχουν. Επιπλέον μέτρα πρόληψης για τους εκπαιδευτικούς. Ήδη έχει δρομολογηθεί ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αιτούνται δωρεάν εξέταση για τον κορωνοϊό και θα ενημερώνονται για το ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό είναι εθελοντικό για τους εκπαιδευτικούς και καθαρά προληπτικής φύσης αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία. Θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Παράλληλα, διατηρούνται σε ισχύ όλα τα ήδη ληφθέντα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστήρια πληροφορικής, μουσικά όργανα κ.ά., και βεβαίως οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ.

Επισημαίνεται ότι εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί συγκεκριμένη μείωση στην ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ Λυκείου.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Το σχολείο είναι το φυσικό περιβάλλον μαθητών και εκπαιδευτικών, και η δια ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μαθησιακή διαδικασία και να προχωρήσει η διδασκαλία της ύλης, καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών, της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μας το έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο, έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα και έχουν κατορθώσει να συνεχιστεί όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σημερινές συνθήκες μάς επιτρέπουν να ξεκινήσουμε σταδιακά το άνοιγμα των σχολείων μας, στη βάση εισήγησης των ειδικών και με πρώτο βήμα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά, δεδομένων και των ιδιαίτερων κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των μικρών μας μαθητών, καθώς και τη συνέχιση της δια ζώσης λειτουργίας των ειδικών μας σχολείων. Θέλουμε ανοιχτά σχολεία, θέλουμε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς μας στις αίθουσες. Η πανδημία είναι ακόμη εδώ και η δυνατότητα να ανοίξουμε και να διατηρήσουμε τα σχολεία μας ανοιχτά θα αποτελέσει συλλογική επιτυχία. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, ώστε να επαναλειτουργήσουν δια ζώσης και οι λοιπές εκπαιδευτικές δομές της χώρας.»

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία με δόσεις, χωρίς ουσιαστικά μέτρα

«Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν συνιστούν και κάποιο κατόρθωμα. Το υπουργείο Παιδείας πρέπει να σταματήσει απλά να ανακοινώνει ημερομηνίες, χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων.

Το γεγονός μάλιστα ότι τα σχολεία ανοίγουν με δόσεις, χωρίς να εντάσσονται στον σχεδιασμό τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, αποτελεί ομολογία από την κυβέρνηση ότι δεν λαμβάνει ολοκληρωμένα και ουσιαστικά μέτρα», τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «Τα σχολεία δεν είναι κτίρια. Είναι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Άνθρωποι που έχουν υποστεί τις κοινωνικές, ταξικές συνέπειες της πανδημίας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα, σαν να μην έγινε τίποτα εδώ και δυο μήνες».

Επιπλέον σημειώνεται:

«Να γίνουν άμεσα προσλήψεις εκπαιδευτικών ώστε σε συνδυασμό με αξιοποίηση χώρων και αιθουσών να αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές τάξεις.

Άμεσα και δωρεάν τεστ COVID στα σχολεία για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μέτρα για την ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και όχι φόρτωμα αυτής της διαδικασίας στους εκπαιδευτικούς.

Να προταχθεί ο μαζικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών ως αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας.

Να στηριχτούν και να λειτουργήσουν άμεσα οι δομές της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης».

Και καταλήγει: «Όπως έχουν τα πράγματα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, δεν αρκεί η ανακοίνωση μειωμένης εξεταστέας ύλης. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να προχωρήσει άμεσα στην απόσυρση των αιφνιδιαστικών αλλαγών στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ που σχεδιάζει και έχουν γεμίσει με παραπέρα άγχος τα παιδιά».