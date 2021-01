Κόσμος

Αυστραλία: Οργή στην ομογένεια για ιδιοκτήτη γηροκομείου που κατηγορείται για δεκάδες θανάτους (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες, για μετάβαση του στην χώρα μας, μαζί με την σύζυγο του. Φόβοι ότι δεν θα λογοδοτήσει για την τραγωδία. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Ο Ελληνο - Αυστραλός μεγιστάνας, Πίτερ Αρβανίτης, κατέχει το 50% του Οίκου Ευγηρίας «Έπινγκ Γκάρντενς», ενώ οι άλλες μισές μετοχές ανήκουν στον συνεταίρο και φίλο του¨, επίσης Ελληνο - Αυστραλό Τόνι Αντωνόπουλο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου, ο Αρβανίτης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Αρετή, της οποίας τα τοπικά μέσα της Μελβούρνης προβάλουν φωτογραφία με μια μαύρη Μαζεράτι, φέρεται να έχει έλθει στην Ελλάδα μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει.

Είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντή του «Χέριτατζ Κέαρ», που διαχειρίζεται 10 οίκους ευγηρίας, που ανήκουν στους Ελληνοαυστραλούς συνεταίρους.

Το γηροκομείο «Έπινγκ Γκάρντενς» έγινε κολαστήριο για τους ηλικιωμένους, πάνω από εκατό εκ των οποίων προσβλήθηκαν από κορονοϊό, όπως και πάνω από 80 εργαζόμενοι.

Οι ενάγοντες στην υπόθεση τον κατηγορούν για μειώσεις προσωπικού, ενώ εκφράζουν φόβους ότι ο Πίτερ Αρβανίτης ίσως να μην επιστρέψει στην Αυστραλία, επειδή αποφάσισε να πωλήσει το μέγαρό του στην περιοχή Τούρακ, έναντι τιμήματος της τάξης των 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πίτερ Αρβανίτης ωστόσο επισημαίνει ότι τον τελευταίο καιρό έχει κάνει πολλές αγοραπωλησίες ακινήτων μεγάλης αξίας και επιμένει ότι θα επιστρέψει στη Μελβούρνη όσο το δυνατόν συντομότερα, ανάλογα και με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας.