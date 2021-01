Πολιτισμός

Τάνια Ρόμπερτς: o “Άγγελος του Τσάρλι” που έγινε… κορίτσι του Τζέιμς Μποντ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόωρα έφυγε από την ζωή η ηθοποιός που είχε παίξει σε πολλές δημοφιλείς παραγωγές του Χόλιγουντ.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Έφυγε αιφνιδιαστικά από την ζωή σε ηλικία 65 ετών, η ηθοποιός Τάνια Ρόμπερτς, ένα από τα κορίτσια του Τζέιμς Μποντ, που είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία, "Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος".

Η Τάνια Ρόμπερτς ξεκίνησε την καριέρα της ως ο τελευταίος «Άγγελος του Τσάρλι», συνδυάζοντας τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό με φωτογραφίσεις ως μοντέλο, ενώ διέπρεψε ως θηλυκός Ταρζάν, στην ταινία «Σίνα: η βασίλισσα της ζούγκλας».

Θα μείνει όμως στην ιστορία ως κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, παίζοντας στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, το 1985, στην «Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος», τον ρόλο μιας Αμερικανίδας γεωλόγου που μπήκε στο στόχαστρο των κακών.

Η Τάνια Ρόμπερτς, που κατέρρευσε αφού έκανε βόλτα τα σκυλιά της τα Χριστούγεννα, έφυγε στα 65 της, για να συναντήσει τον Ρότζερ Μουρ στη «γειτονιά των αγγέλων».

Εκεί θα την περιμένουν κι άλλα κορίτσια του Τζέιμς Μποντ:

η Μάργκαρετ Νόλαν, που έφυγε τον περασμένο Οκτώβριο κι είχε παίξει στον «Χρυσοδάκτυλο», στο πλευρό του Σον Κόνερι,

η Κλοντίν Οζέ της ταινίας «Επιχείρηση Κεραυνός» και πάλι με τον Σον Κόνερι, που έφυγε τον Δεκέμβριο του 2019,

η Τάνια Μάλετ, από τον «Χρυσοδάκτυλο» που έφυγε τον Απρίλιο του 2019,

η Γιούνις Γκέισον, το πρώτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στο «Πράκτωρ 007 εναντίον δόκτορος Νο», που έφυγε τον Ιούνιο του 2018 και

η Μόλι Πίτερς, που περιμένει τα άλλα κορίτσια του Βρετανού πράκτορα από τον Μάιο του 2017.