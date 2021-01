Οικονομία

Χαβιάρι: πως η Κίνα πήρε τα σκήπτρα από την Ρωσία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιo τρόπο οι Κινέζοι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στην κορυφή της παγκόσμιας παραγωγής και ποιοι είναι οι στόχοι τους για τις μεγάλες αγορές.

Της Ντέμυς Καραγιάννη

Νέα σελίδα στην ιστορία του «μαύρου χρυσού» των τροφίμων, δηλαδή στο χαβιάρι, φαίνεται ότι γράφει η Κίνα.

Μέχρι πρότινος, το καλύτερο χαβιάρι του κόσμου είχε τη σφραγίδα της Ρωσίας και του Ιράν. Οι δύο χώρες κυριαρχούσαν στην παγκόσμια αγορά, παίρνοντας από την Κασπία Θάλασσα, τα εύγευστα αυγά του λευκού οξύρρυγχου. Η υπεραλίευση, όμως, είχε ως αποτέλεσμα να περιληφθεί ο οξύρρυγχος στον κατάλογο με τα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και να μειωθεί η προσφορά. Αναπόφευκτα έσπευσαν να καλύψουν το κενό άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, το Ισραήλ και η Κίνα.

Το χαβιάρι “made in China” προέρχεται από λευκό οξύρρυγχο της εταιρείας “Kaluga Queen”, το οποίο παράγεται περίπου 483 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σαγκάης.

To συγκεκριμένο χαβιάρι έχει καταφέρει να ξεπεράσει το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα κινεζικά τρόφιμα, την καχυποψία των καταναλωτών.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι αποτελεί την αγαπημένη επωνυμία χαβιαριού 21 εκ των 26 εστιατορίων πολυτελείας του Παρισιού με 3 αστέρια Michelin.

Η τιμή του αγγίζει, κατά μέσον όρο, τα 150 δολάρια ανά 30 γραμμάρια. Η συγκεκριμένη εταιρία παράγει 60 τόνους χαβιαριού τον χρόνο και είναι η μεγαλύτερη σε παραγωγή στον κόσμο, έχοντας τώρα βάλει ως σκοπό να μάθει τους ίδιους τους κινέζους να το καταναλώνουν.