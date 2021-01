Αθλητικά

Βόλος-Ατρόμητος: Σε τροχιά πλέι οφ οι γηπεδούχοι

Περέα και… Ντεντάκης χάρισαν τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα της Μαγνησίας.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπήκε στο 2021 ο Βόλος, καθώς επικράτησε του Ατρόμητου με 1-0 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League και ξαναμπήκε σε... τροχιά εξάδας και πλέι-οφ. Ο Περέα (36’) το “χρυσό” γκολ για την ομάδα της Μαγνησίας, στο τελευταίο -όπως όλα δείχνουν - παιχνίδι του Αμρ Ουάρντα με τους Βολιώτες, προτού επιστρέψει στον ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι κι έψαξαν από νωρίς το γκολ, απέναντι σε έναν Ατρόμητο που έμοιαζε πολύ πιο διστακτικός κι επιφυλακτικός στις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο. Στο 10’ ο Ουάρντα εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα των “κυανόλευκων”, μπήκε από τα αριστερά, επιχείρησε το πλασέ, αλλά ο Γιαννιώτης επενέβη σωτήρια.

Στο 15’ ο Γούτας λίγο έλειψε να στείλει κατά λάθος τη μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του, ενώ στο 26’ ο Ατρόμητος έφτασε για πρώτη φορά κοντά στο γκολ, όταν από καταπληκτική πάσα του Ενσικουλού στον Μουνίθ, ο τελευταίος γύρισε τη μπάλα στον Χριστοδουλόπουλο, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ.

Στο 36’ οι γηπεδούχοι πήραν “κεφάλι” στο σκορ, όταν από εκτέλεση φάουλ του Μπαριέντος, ο Μπαρτόλο πήρε την πρώτη κεφαλιά προς τον Περέα, ο οποίος νίκησε στον αέρα τον Κιβρακίδη κι έκανε το 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Γκάλο είδε πολύ ωραία τον Ενσικουλού, ο οποίος σούταρε με τη μία, αλλά δεν βρήκε... εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος έδωσε χώρο στον Ατρόμητο κι έψαξε το γκολ στην κόντρα. Στο 59’ μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Βόλου, ο Κιβρακίδης έπιασε μονοκόμματο σουτ και ο Κλέιμαν έκανε την απόκρουση του αγώνα, διατηρώντας το “μηδέν” για την εστία του. Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Γιαννιώτη να κάνει μία θαυμάσια απόκρουση σε κόρνερ, μετά από γυριστό σουτ του Μπαρτόλο.

Ο Βόλος έχασε άλλες δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο 75’ με τον Σάντσες (κεφαλιά λίγο άουτ) και στο 83’ με τον Ουάρντα (δεν έδωσε τη μπάλα στον αμαρκάριστο Περέα), ενώ στο 90’+3’ ο Γούτας λίγο έλειψε να ισοφαρίσει για τον Ατρόμητο, όμως το πλασέ του στην κίνηση πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Η πλέον απίστευτη φάση έγινε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν από κόρνερ του Αγκάγιεφ, η μπάλα κατέληξε στον προωθημένο στην περιοχή του Βόλου, γκολκίπερ του Ατρόμητου Ανδρέα Γιαννιώτη, που πλάσαρε πεσμένος, αλλά ο Ντεντάκης έδιωξε σωτήρια πάνω στη γραμμή, κρατώντας τη νίκη για την ομάδα του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Λόπεθ): Κλέιμαν, Ντεντάκης, Σάντσες, Μήτογλου, Φεράρι, Ριένστρα, Μπαριέντος, Ουάρντα (90’+1’ Γκρίλο), Μπαρτόλο (73’ Σάντος), Περέα, Δουβίκας (70’ Κιάκος).

Ατρόμητος (Ντ. Κάναντι): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης (61’ Νταβιώτης), Γκαλβάο, Γούτας, Στρούγγης, Γκάλο, Σάλομον, Μουνίθ (71’ Ραμπέγιο), Ενσικουλού (61’ Μανούσος), Χριστοδουλόπουλος (61’ Αγκάγιεφ), Κωτσόπουλος (80’ Μάτιτς).