Έβρος

Νεκρός από φωτιά στο Μαΐστρο

Τραγωδία για τον άτυχο άνδρα. Δεν σώθηκε παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

Νωρίς σήμερα το απόγευμα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε σπίτι στο Μαΐστρο Αλεξανδρούπολης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία που συνέδραμε στις προσπάθειες κατάσβεσης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά προκλήθηκε από σόμπα.

Όπως διαπιστώθηκε μέσα στην οικία βρισκόταν ένα ηλικιωμένο άτομο το οποίο εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε άμεσα στο σημείο ωστόσο ο άτυχος ηλικιωμένος είχε ήδη καταλήξει.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας εντός της οικίας του, στην οποία βρέθηκαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, επί της οδού Κανάρη στην Αλεξανδρούπολη, όταν ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας σήμερα το απόγευμα. Για το ανωτέρω περιστατικό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία».