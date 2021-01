Κοινωνία

Κορονοϊός - ΕΑΔ: χιλιάδες πρόστιμα, συλλήψεις και “λουκέτα” την Πρωτοχρονιά

Οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραβάσεων που καταγράφηκαν από την Πέμπτη έως και την Κυριακή. Επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 1,5 εκ. ευρώ.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το διάστημα 31.12.2020-03.01.2021 συνολικά 295.237 ελέγχους και κατέγραψαν 5.414 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, όπως αναφέρει η ΕΑΔ, "επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.737.900 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δεκαπέντε (15) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (268.597).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας Μη νόμιμη μετακίνηση Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου Ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εξήντα τρείς (63) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφετέρια, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα ένδυσης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 2.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφενείο, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 2.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τσιπουράδικο-ψησταριά, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καφετέριας και επιβολή προστίμου 5.000€ στον ιδιοκτήτη, 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις φυσικών προσώπων και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, γιατί συμμετείχαν σε ιδιωτική συνάθροιση σε οικία, ενώ κατηγορούνται κατά περίπτωση και για παράνομα τυχερά παίγνια και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επιπρόσθετα, στον διοργανωτή της συνάθροισης επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις ατόμων σε οίκο ανοχής και σε επιβολή προστίμου 3.000€ στον υπεύθυνο, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφενείο, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφέ – ζαχαροπλαστείου, επιβολή προστίμου 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου, επιβολή προστίμου 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καφέ – ουζερί, επιβολή προστίμου 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κομμωτήριο, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και επιβολή προστίμου 300€ σε εννέα (9) άτομα που συμμετείχαν στη συνάθροιση, στην Θεσσαλονίκη.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου από 3.000€ έκαστος σε δύο (2) ιδιοκτήτες οικιών για διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων και επιβολή προστίμου από 300€ έκαστος σε δώδεκα (12) και έξι (6) άτομα, αντίστοιχα, που συμμετείχαν στις συναθροίσεις, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου από 3.000€ έκαστος σε δύο (2) ιδιοκτήτες οικιών για διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων και επιβολή προστίμου από 300€ έκαστος σε έξι (6) και τρία (3) άτομα, αντίστοιχα, που συμμετείχαν στις συναθροίσεις, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου ταβέρνας, και επιβολή προστίμου 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας στην επιχείρηση, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου και σε επιβολή προστίμου 5.000€, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη και προσωρινά υπεύθυνου καφετέριας καθώς επίσης και σε επιβολή προστίμου 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας στην επιχείρηση, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και σε επιβολή προστίμου 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία, στην Θεσσαλονίκη.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και σε επιβολή προστίμου από 3.000€ έκαστος σε τέσσερις (4) διοργανωτές ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες και σε επιβολή προστίμου από 300€ έκαστος σε συνολικά δεκαεπτά (17) άτομα, που συμμετείχαν στις συναθροίσεις, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη δεκαεννέα (19) ατόμων και σε επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, γιατί συμμετείχαν σε ιδιωτική συνάθροιση εντός επιχείρησης, ενώ τα δεκατρία (13) από τα δεκαεννέα (19) άτομα κατηγορούνται και για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000€ στον υπεύθυνο – διαχειριστή της επιχείρησης και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ προστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολη λειτουργίας σε καφενείο διότι σέρβιρε σε καθήμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ προστιμο 3.000€ για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης, σε χώρο εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου που δε λειτουργούσε λόγω αργίας, στην οποία συμμετείχαν 10 ημεδαποί στους οποίους επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο από 300€ έκαστος για παράβαση περιορισμού της κυκλοφορίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής - Μακεδονίας Θράκης.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός (1) ημεδαπού και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000€, διότι παραβίασε το μέτρο του κατ' οίκον περιορισμού, ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος, στην Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια Σνακ Μπαρ» διότι δεν τήρησε την αναστολή προσέλευσης κοινού (take away) και παρείχε υπηρεσία σε ένα καθήμενο πελάτη. Επιβλήθηκε το πρόστιμο των 5.000€ στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών στο κατάστημα, ενώ στον πελάτη το πρόστιμο των 300€, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.



επίσης και στον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 10.950€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια. Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ πρόστιμο 1.000€ σε κομμωτήριο λόγω μη τήρησης καταλόγου ραντεβού, στην Περιφέρεια Αττικής

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά έξι χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι (6.426) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων".