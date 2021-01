Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Moderna: άκαρπη η συνεδρίαση του EMA

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για την συνεδρίαση. Πότε θα συζητηθεί πάλι το αίτημα περί έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσματος στην ΕΕ

Δύο ημέρες νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα, για την έγκριση του εμβολίου της Moderna κατά του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του. Αρχικά η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δεν κατόρθωσε σήμερα να καταλήξει σε μια απόφαση σχετικά την έγκριση του εμβολίου της εταιρείας Moderna κατά της COVID-19 και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα. «Οι συζητήσεις του EMA σχετικά με το εμβόλιο της Moderna κατά του COVID-19 δεν θα ολοκληρωθούν απόψε. Θα συνεχιστούν την Τετάρτη», ανέφερε ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.