Παράξενα

Κορονοϊός: Χειροπέδες σε βουλευτή που “έσπασε” την καραντίνα

Η Μάργκαρερ Φέριερ αποφάσισε να ταξιδέψει, παρά το γεγονός ότι είχε βρεθεί θετική στον ιό.

Η σκωτσέζικη Αστυνομία συνέλαβε την Μάργκαρετ Φέριερ, μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου για φερόμενη παραβίαση των μέτρων κατά του περιορισμού εξάπλωσης της COVID-19, όταν ταξίδεψε τον περασμένο Σεπτέμβριο από το Λονδίνο στο σπίτι της στη Σκωτία με το τρένο, μολονότι είχε διαγνωσθεί θετική στον κορονοϊό.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αστυνομικοί συνέλαβαν σήμερα και απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον μιας 60χρονης γυναίκας σε σχέση με φερόμενη αξιόποινη και απερίσκεπτη συμπεριφορά», δήλωσε μια εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας. «Η σύλληψη ακολουθεί μια διεξοδική έρευνα της σκωτσέζικης αστυνομίας σχετικά με μια φερόμενη παραβίαση των κανονισμών κατά του νέου κορονοϊού μεταξύ της 26ης και 29ης Σεπτεμβρίου 2020. Θα αποσταλεί αναφορά στην εισαγγελική αρχή και δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε περαιτέρω», ανέφερε.

Η Φέριερ πληροφορήθηκε ότι το τεστ της ήταν θετικό στα τέλη Σεπτεμβρίου, αφού είχε εκφωνήσει μια ομιλία στη Βουλή των Κοινοτήτων, στο Ουεστμίνστερ. Ζήτησε “συγγνώμη” έπειτα για το γεγονός ότι πήρε το τρένο, ταξιδεύοντας πάνω από 400 μίλια, για να επιστρέψει πίσω στη Σκωτία.

Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) λίγο αργότερα την έθεσε εκτός κόμματος.

Στη Βρετανία είναι υποχρεωτικό για όλους να θέτουν τους εαυτούς σε απομόνωση εάν διαγνωστούν θετικοί στον κορονοϊό.