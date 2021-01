Κοινωνία

Τραγωδία στην Κάρλα

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, υπό αντόξοες συνθήκες.

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, ένας άνθρωποις στην Κάρλα Μαγνησίας.

Πυροσβέστες έστησαν επιχείρηση για την ανάσυρση του απο δύσβατο σημείο της περιοχής.

Επί τόπου επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συνδράμοντας τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

