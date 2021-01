Κοινωνία

Θεοφάνια - Εκκλησία: προσφυγή στο ΣτΕ και δημόσιος Αγιασμός υδάτων από τον Ιερώνυμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται σε εγκύκλιο της ΔΙΣ προς όλους τους ναούς, στον απόηχο της κόντρας με το Μαξίμου, μετά το “ιερό αντάρτικο”.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης της κυβέρνησης για τα περιοριστικά μέτρα προσφεύγει άμεσα η Εκκλησία, όπως προαναγγέλλει εγκύκλιος που εστάλη σε όλες τις Μητροπόλεις της χώρας.

Η εγκύκλιος επιβεβαιώνει παράλληλα την πληροφορία του “Βήματος” ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα τελέσει αγιασμό των υδάτων σε περιοχή που δεν θα ανακοινωθεί.

Όλα αυτά, μετά την σκληρή ανακοινωση του Μαξίμου κατά της Εκκλησίας, βάσει όσων αναφέρονται στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου, που καλεί σε "ιερό αντάρτικο" για Θεία Λειτουργία με πιστούς τα Θεοφάνια.