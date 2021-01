Οικονομία

Αναδρομικά - Κληρονόμοι: ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

Πότε αναμένεται να δουν το χρώμα του χρήματος οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που έχουν εκδημήσει.

Οι κληρονόμοι θανόντων συνταξιούχων – που ήταν δικαιούχοι αναδρομικών – οι οποίοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και έχουν επισυνάψει και τα δικαιολογητικά, αναμένεται να λάβουν έως 20 Ιανουαρίου τα αναδρομικά που δικαιούνται ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.

Οι δικαιούχοι κληρονόμοι μπορούν να επισυνάπτουν στην αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 28 Φεβρουαρίου, προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά που δικαιούνταν ο θανών, ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.

Υπενθυμίζεται πως ζητούνται 3 πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης

Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών