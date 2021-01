Παράξενα

Λόττο: Κέρδισε 11 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν τα πήρε ποτέ!

Απίστευτο κι όμως αληθινό το περιστατικό, με τον υπερτυχερό να χάνει την προθεσμία για την παραλαβή των χρημάτων.

Ένας υπερτυχερός του Λόττο που κέρδισε 11 εκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο του 2017 δεν εμφανίστηκε ποτέ να παραλάβει το κέρδος του.

Έτσι, την παραμονή της πρωτοχρονιάς έληξε η περίοδος που είχε στη διάθεσή του ο νικητής για να εμφανιστεί και να εξαργυρώσει το δελτίο του. «Ακόμα και μετά από την άκαρπη πολυετή έρευνα, θα θέλαμε πολύ να βρεθεί ο νικητής», δήλωσε στο AFP ο διευθυντής του Γερμανικού Λόττο, Georg Wacker.

Ο άγνωστος νικητής είχε τριάμισι χρόνια στη διάθεσή του για να εμφανιστεί και να ζητήσει τα κέρδη του μετά την κλήρωση της πρωταπριλιάς του 2017. Παρά τις επανειλημμένες δημόσιες εκκλήσεις και τις πάμπολλες δημοσιεύσεις στον γερμανικό Τύπο, ο μυστήριος νικητής παρέμεινε άφαντος.

Το νικητήριο δελτίο αγοράστηκε ανάμεσα στις 29 Μαρτίου και την 1η Απριλίου του 2017, πιθανώς στην πόλη Reutlingen, στην νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στην Στουτγάρδη. Αγοράστηκε ανώνυμα και όχι online, γεγονός που έκανε αδύνατο τον εντοπισμό του νικητή από την Ένωση Τυχερών Παιχνιδιών της χώρας.

Σύμφωνα με το περιοδικό «Der Spiegel», μετά τη λήξη της προθεσμίας, τα 11 εκατομμύρια ευρώ θα ξαναμπούν στην δεξαμενή των τζακποτ του Λόττο και θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές κληρώσεις.