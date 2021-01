Αθλητικά

ΠΑΟΚ: με live μετάδοση η παρουσίαση του Μίκαελ Κρμέντσικ

Με πρωτότυπο τρόπο παρουσίασε αργά χθες το βράδυ το νέο της απόκτημα, τον Μίκαελ Κρμέντσικ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Τσέχος επιθετικός ήρθε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη και αφού ολοκλήρωσε της διαδικασίες υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας 6 μηνών με δανεισμό από την Κλαμπ Μπριζ.

Η παρουσίαση του έγινε μέσω της σελίδας της ΠΑΕ στο Facebook και μάλιστα με live μετάδοση, από τα αποδυτήρια της ομάδας, με τον Κρμέντσικ, να φοράει την ασπρόμαυρη φανέλα.

«Γεια σας! Ονομάζομαι Μίκαελ Κρμέντσικ και είμαι ο νέος επιθετικός του ΠΑΟΚ! Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ! Νιώθω καλά τώρα. Ήταν μια μεγάλη μέρα για μένα και τώρα νιώθω πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό» είπε ο Τσέχος ποδοσφαιριστής.