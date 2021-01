Πολιτική

Σε ομάδες η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρισμένα σε τρεις ομάδες θα δώσουν τον όρκο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, λόγω μέτρων για τον κορονοϊό. Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης.

Σε τρεις διαφορετικές ομάδες θα γίνει η ορκωμοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 5 Ιανουαρίου, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου στις 11.00, στις 11.45 και στις 12.30.

Η νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε χθες από τον νέο κυβερνητικός εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστο Ταραντίλη. Οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο πρωθυπουργός, όσον αφορά στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν αρκετές.

Συγκεκριμένα, από υπουργικά πόστα αποχωρούν οι Τάκης Θεοδωρικάκος (Εσωτερικών) και Γιάννης Βρούτσης (Εργασίας). Την ίδια στιγμή, μετακινούνται οι Μάκης Βορίδης (από Αγροτικής Ανάπτυξης σε Εσωτερικών) και Κωστής Χατζηδάκης (από Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Εργασίας), ενώ αναβαθμίζεται ο Κώστας Σκρέκας (από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Επίσης, μετακινείται η Σοφία Ζαχαράκη (από υφυπουργός Παιδείας σε υφυπουργός Τουρισμού) και ο έως σήμερα υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας αναβαθμίζεται στη θέση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών. Ο έως σήμερα υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος αναλαμβάνει με τη σειρά του υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναβαθμίζεται, επίσης, από υφυπουργό σε αναπληρωτή υπουργό Υγείας ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός και οι υφυπουργοί Παιδείας, Ζέττα Μακρή και Άγγελος Συρίγος, Εργασίας, Μαρία Συρεγγέλα, Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, Εσωτερικών (με αρμοδιότητα Μακεδονίας-Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Στύλιος, Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου, Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη.

Από τις θέσεις υφυπουργών αποχωρούν οι Βασίλης Διγαλάκης (Παιδείας), Δημήτρης Οικονόμου (Περιβάλλοντος), Μάνος Κόνσολας (Τουρισμού), Γρηγόρης Ζαριφόπουλος (Ψηφιακής Διακυβέρνησης), Θεόδωρος Καράογλου (Εσωτερικών, με αρμοδιότητα Μακεδονίας-Θράκης). Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Δείτε ΕΔΩ τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης