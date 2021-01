Κόσμος

Κορονοϊός: άνοδος των θανάτων στη Γερμανία

Ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν διαβεβαίωσε ότι ο εμβολιασμός «ανοίγει τον δρόμο» ώστε η χώρα να μπορέσει το προσεχές διάστημα να ξεπεράσει την πανδημία «βήμα-βήμα».

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 11.897 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 1.787.410, δείχνουν σήμερα Τρίτη τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Παράλληλα, ακόμη 944 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως εδώ τους 35.518 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ανοσοποίησης που άρχισε στην ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία την 27η Δεκεμβρίου 265.986 άνθρωποι είχαν ανοσοποιηθεί μέχρι χθες Δευτέρα, κατά τους αριθμούς του Ινστιτούτου. Πρόκειται για 114.600 φιλοξενούμενους σε οίκους ευγηρίας και περίπου 123.100 μέλη του ιατρικού προσωπικού.

