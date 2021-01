Life

Πέθανε το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Δεκεμβρίου όταν κατέρρευσε ενώ περπατούσε με τα σκυλιά της.

Η Τάνια Ρόμπερτς, η κοπέλα του θρυλικού Τζέιμς Μποντ και ηθοποιός του "That 70's Show" πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 65 ετών.

"Λυπάμαι πολύ που πρέπει να το δημοσιεύσω. Ναι, η Τάνια πέθανε σήμερα. Η καρδιά μου ραγίζει», ανέφερε στην επίσημη σελίδα των θαυμαστών της στο Facebook η δημοσιογράφος, Mike Pingel.

Ο Ρόμπερτς νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Δεκεμβρίου όταν κατέρρευσε ενώ περπατούσε με τα σκυλιά της. Ο θάνατός της δεν σχετίζεται με τον κορονοϊό, αναφέρουν πηγές του περιβάλλοντός της.

H Τάνια Ρόμπερτς (Tanya Roberts) έπαιξε και στις σειρές «Sheena» και «The Beastmaster» και σε 41 συνολικά παραγωγές. Ξεχώρισε στην αγαπημένη σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι», ενώ υπήρξε ένα από τα πιο δημοφιλή sex symbols της δεκαετίας του ’80 γι αυτό έγινε και Barbie.