Life

Πέτρος Φιλιππίδης: η αποχή από την τηλεόραση, ο γιος του και η συγκίνησή του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια εξομολόγηση από καρδιάς προχώρησε ο δημοφιλής ηθοποιός. Τι είπε για τα αρνητικά σχόλια και την καριέρα του και ποιος τον συγκίνησε στον αέρα της εκπομπής.