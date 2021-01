Κόσμος

Κορονοϊός - Βολιβία: θετικός ο υπουργός Εξωτερικών

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βολιβίας, ο Ροχέλιο Μάιτα, διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο υπουργός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας, βρίσκεται σε απομόνωση και υπό ιατρική επίβλεψη», ανέφεραν οι υπηρεσίες του Μάιτα σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Ο Μάιτα είναι το δεύτερο υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης του προέδρου Λουίς Άρσε που προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό. Την 28η Δεκεμβρίου, ο υπουργός Άμυνας Εντμούντο Νοβίγιο διαγνώστηκε επίσης ότι μολύνθηκε. Επίσης βρίσκεται σε «σταθερή» κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας Χόρχε Ρίχτερ δήλωσε ότι έχουν μολυνθεί επίσης κάποιοι υφυπουργοί, αλλά δεν έγινε πιο συγκεκριμένος. Διαβεβαίωσε ότι ο Άρσε, όπως και ο αντιπρόεδρος Νταβίντ Τσοκεουάνκα, υποβλήθηκαν σε τεστ που είχαν αρνητικά αποτελέσματα.

Στο μεταξύ η Βερόνικα Ουρτάδο, γραμματέας αρμόδια για τη δημόσια υγεία στον δήμο της πρωτεύουσας Λα Πας, ανέφερε ότι ο δήμαρχος Λουίς Ρεβίγια προσβλήθηκε για δεύτερη φορά από τον κορονοϊό, έχει ήπια συμπτώματα και έχει τεθεί σε απομόνωση.

Αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία στην επικράτεια της χώρας της Λατινικής Αμερικής, οι βολιβιανές υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει 162.661 κρούσματα του SARS-CoV-2, εκ των οποίων οι 9.201 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19 ή επιπλοκών της, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα, που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Υγείας την Κυριακή.