Λίβερπουλ: την “κάρφωσε” ο πρώην της!

Ανώμαλη προσγείωση… για τους πρωταθλητές που διέρχονται αγωνιστική κρίση.

Η Λίβερπουλ δεν είναι σε καλή κατάσταση κι αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώθηκε σε ένα ακόμη ματς των πρωταθλητών Αγγλίας και συγκεκριμένα στο «Σεντ Μέρις» απέναντι στη Σαουθάμπτον. Οι «Άγιοι» με το γκολ του πρώην παίκτη των «κόκκινων» Ντάνι Ίνγκς επέστρεψαν στις νίκες (1-0) μετά από τέσσερις αγωνιστικές (τρεις ισοπαλίες, μία ήττα) και παράλληλα υποχρέωσαν την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στην δεύτερη εφετινή της ήττα.

Τρίτο σερί ματς για την Λίβερπουλ χωρίς «τρίποντο» μετά από δύο ισοπαλίες με Νιουκάστλ (0-0) και Γουέστ Μπρομ (1-1) και δεύτερο συνεχόμενο που η ομάδα του Μερσεϊσάιντ δεν σκοράρει μετά την «λευκή» ισοπαλία στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Πλέον, το πρωτάθλημα της Premier League πήρε κυριολεκτικά «φωτιά» με Λϊβερπουλ και Γιουνάιτεντ να ισοβαθμούν στην κορυφή (οι «μπέμπηδες» έχουν ένα ματς λιγότερο), η Λέστερ ακολουθεί με ένα λιγότερο, ενώ η Σίτι που βρίσκεται στους 29 βαθμούς έχει δύο ματς λιγότερα.