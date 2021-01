Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: χωρίς μέτρα το σύστημα υγείας θα αντιμετωπίσει και πάλι προβλήματα (βίντεο)

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΘ, θα ήταν πιο ασφαλής διαδικασία να ανοίξουν τα σχολεία στις 25 Ιανουαρίου. Τι έδειξαν τα λύματα για τι ιικό φορτίο στην Αττική, τις μέρες των γιορτών.