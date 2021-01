Life

Wikipedia:Τα δέκα δημοφιλέστερα ελληνικά λήμματα το 2020

Μονοπώλησε το ενδιαφέρον των Ελλήνων η πανδημία. Ποιοι βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα

Η "Πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα το 2020" υπήρξε το πιο δημοφιλές λήμμα της ελληνικής διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia πέρυσι. Το λήμμα είχε στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου καθημερινή καταγραφή κρουσμάτων, θυμάτων και μέτρων, ενώ αργότερα διασπάστηκε σε δύο λήμματα, ένα γενικό και ένα με το χρονικό της πανδημίας.

Στην πρώτη δεκάδα των λημμάτων με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το 2020, περιλαμβάνονται εκείνα για τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα (8ο), τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά (9ο) και το λήμμα γενικότερα για το τι είναι μια Πανδημία (10ο). Σχετικά είναι και τα λήμματα για την Ισπανική γρίπη (7ο), για τον Κορονοϊό (13ο) και για την Πανώλη (15ο).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Κ.Σταμπουλή που παρουσίασε ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΛ/ΛΑΚ), η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα το 2020 (482 χιλιάδες προβολές)

Ελλάδα (451 χιλ).

Κατάλογος χωρών ανά πληθυσμό (414 χιλ.)

Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη) (356 χιλ.)

Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου (324 χιλ.)

Κώστας Βουτσάς (296 χιλ.)

Ισπανική γρίπη (280 χιλ.)

Σωτήρης Τσιόδρας (272 χιλ.)

Νίκος Χαρδαλιάς (270 χιλ.)

Πανδημία (241 χιλ.)