Αθλητικά

Super League: Επικίνδυνες αποστολές για τους πρωτοπόρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε δυο δόσεις θα διεξαχθεί η εμβόλιμη 15η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League.

Εκτός έδρας δοκιμασίες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της – εμβόλιμης – 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι μεν «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στην Τρίπολη (Τετάρτη 6/1, 19:30) για να παίξουν με τον τοπικό Αστέρα, οι δε «ασπρόμαυροι» δοκιμάζονται 24 ώρες αργότερα στο Περιστέρι (Πέμπτη 7/1, 19:30) από τον Ατρόμητο.

Αντίθετα, εντός έδρας υποχρεώσεις περιμένουν τις δυο άλλες ομάδες που συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Ο Άρης υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (7/1, 17:15) τον εξαιρετικό εκτός έδρας Βόλο ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί μια ημέρα νωρίτερα στο ΟΑΚΑ (6/1, 17:15) τον Παναιτωλικό που έχει στον πάγκο της ένα πρώην «κιτρινόμαυρο» παιδί, τον Τραϊανό Δέλλα.

Κατά τα άλλα, ο γεμάτος απουσίες λόγω κορονοϊού Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Ριζούπολη (6/1, 15:00) τον φορμαρισμένο Απόλλωνα Σμύρνης, ΑΕΛ και ΠΑΣ Γιάννινα κοντράρονται στο Αλκαζάρ (6/1, 17:15) με στόχο να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα ενώ ΟΦΗ και Λαμία θα ψάξουν στο Ηράκλειο (7/1, 17:15) το «τρίποντο» για διαφορετικούς λόγους η κάθε ομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Super League:

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου

15:00 «Γεώργιος Καμάρας», Απόλλων Σμύρνης – Παναθηναϊκός (NS1)

17:15 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – Παναιτωλικός (NS2)

17:15 Στάδιο Αλκαζάρ, ΑΕΛ – ΠΑΣ Γιάννινα (NS3)

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (NS1)

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου

17:15 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – ΝΠΣ Βόλος (NS2)

17:15 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – Λαμία (NS3)

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (NS1)