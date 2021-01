Πολιτική

Διάρρηξη στο γραφείο του Μπάμπη Παπαδημητρίου

Πώς κατάφεραν οι δράστες να μπουν στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ. Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για το περιστατικό.

Άγνωστοι δράστες διέρρηξαν, τη Δευτέρα το πρωί, το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπη Παπαδημητρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες εισέβαλαν στο γραφείο του βουλευτή, αφού παραβίασαν ένα παράθυρο.

Αφού έψαξαν όλους τους χώρους χωρίς να βρουν τίποτα, διέρρηξαν στη συνέχεια διπλανό διαμέρισμα, από όπου αφαίρεσαν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.