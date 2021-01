Κοινωνία

Πέθανε η 8χρονη που έψαχνε για μόσχευμα καρδιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ευχάριστο νέο δεν έφθασε ποτέ και έτσι η μικρή ηρωίδα κατέληξε στο Μπέργκαμο, περιμένοντας το συμβατό μόσχευμά που θα της χάριζε τη ζωή.

Θρήνος για την 8χρονη Ειρήνη που για καιρό έδινε μάχη για τη ζωή της λόγω της οξείας μυοκαρδίτιδας που αντιμετώπιζε.

Το άτυχο κορίτσι μεταφέρθηκε στο Μπέργκαμο της Ιταλίας για μεταμόσχευση καρδιάς, ωστόσο δεν τα κατάφερε και τα ξημερώματα της Δευτέρας κατέληξε.

Η 8χρονη νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, αλλά μετά από αίτημα του Διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, αποφασίστηκε η μεταφορά της στο Μπέργκαμο, προκειμένου να λάβει συγκεκριμένη αγωγή, μέχρι να βρεθεί συμβατό μόσχευμα.

Το ευχάριστο νέο όμως δεν έφθασε ποτέ και έτσι η μικρή ηρωίδα κατέληξε, περιμένοντας το συμβατό μόσχευμά που θα της χάριζε τη ζωή.