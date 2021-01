Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα ρεβεγιόν αύξησαν το ιικό φορτίο στα λύματα

Σύμφωνα με τον καθηγητή αναλυτικής χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκο Θωμαΐδη, την επόμενη βδομάδα θα δούμε νέα αύξηση στα κρούσματα καθώς θα αρχίσει να κινείται και ο κόσμος στο λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή αναλυτικής χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκο Θωμαΐδη, την επόμενη βδομάδα θα δούμε νέα αύξηση στα κρούσματα καθώς θα αρχίσει να κινείται και άλλο ο κόσμος στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα όπως είπε μπορεί να οφείλεται στον συγχρωτισμό και την διασπορά σε μια ηλιακή ομάδα που είναι ασυμπτωματικοί, νεαρότερης ηλικίας. «Είναι κάποιες παρατηρήσεις που μας οδηγούν στο να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες 2 εβδομάδες διότι αν είναι έτσι ενδέχεται να έχουμε μεγαλύτερη διάδοση αν δεν τηρηθούν τα μέτρα» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σημείωσε ότι το τελευταίο 10ήμερο κατά μέσο όρο ήταν μειωμένο το ιικό φορτίο στα λύματα και αυτό ήταν απόρροια των προηγούμενων μέτρων και της συμπεριφοράς μας. Ωστόσο, κατά το εορταστικό διάστημα παρατηρήθηκε μία αύξηση τα Χριστούγεννα και μία την Πρωτοχρονιά. Στην πρώτη περίπτωση το ιικό φορτίο διπλασιάστηκε και στην δεύτερη τριπλασιάστηκε!

Παράλληλα, ο κ. Θωμαΐδης τόνισε ότι οι μελέτες έδειξαν ότι υπήρξαν άτομα που έφυγαν από την Αττική και ότι η κινητικότητα είχε μειωθεί λόγω διακοπών γιατί δεν έμπαιναν στο δίκτυο καθημερινά. Επομένως ο ίδιος εκτιμά ότι η αύξηση που παρατηρήθηκε οφείλεται στην κινητικότητα λόγω ρεβεγιόν από σπίτι σε σπίτι και σε συναθροίσεις.