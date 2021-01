Υγεία - Περιβάλλον

“Επιχείρηση Ελευθερία”: αρρυθμίες… στη διαδικασία εμβολιασμού

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα είναι η έλλειψη αναλώσιμων υλικών, όπως οι σύριγγες και ο ξηρός πάγος, σε παγκόσμια κλίμακα.

Με αρρυθμίες συνεχίζεται η διαδικασία εμβολιασμού για τον νέο κορονοϊό, καθώς καταγράφονται διάφορα μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα. Προβληματισμό προκαλεί η έλλειψη, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά διεθνώς, αναλώσιμων υλικών όπως οι σύριγγες και ο ξηρός πάγος, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά των εμβολίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», κυβερνητικοί παράγοντες πλησίασαν μεγάλη καπνοβιομηχανία αλλά και εισαγωγείς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων ζητώντας τους να «στηρίξουν» την αγορά 5 εκατ. συρίγγων εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιανουαρίου για τους εμβολιασμούς, ένδειξη ότι η επιχείρηση «Ελευθερία» πιθανόν να κινδυνεύει από την έλλειψη αναλωσίμων στην πρώτη της φάση.

Οι σύριγγες είναι σε έλλειψη στην παγκόσμια αγορά όπως πέρυσι οι μάσκες. Έλλειψη υπάρχει ακόμα στην παραγωγή ξηρού πάγου που είναι απαραίτητος για τη μεταφορά του εμβολίου των Pfizer/BioNTech.

Πάντως, από την κυβέρνηση επιμένουν ότι θα τηρηθεί ο στόχος να εμβολιασθούν 220.000 άτομα μέχρι το τέλος του μηνός. Ο όλος σχεδιασμός παραμένει σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν υπάρχουν σκέψεις να βολιδοσκοπηθούν εταιρείες για εθνική παραγγελία εμβολίων.