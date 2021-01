Πολιτική

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης

Χωρισμένη σε τρεις ομάδες και υπό αυστηρά μέτρα η ορκωμοσία, παρουσία του πρωθυπουργού, της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου.