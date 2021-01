Life

“Special Report”: Επιχείρηση εμβόλιο

Το «Special Report» κάνει «ποδαρικό» στη νέα χρονιά με μία ειδική εκπομπή, αφιερωμένη στη μεγάλη επιχείρηση εμβολιασμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στη φετινή γιορτινή περίοδο, κυριάρχησε ένα και μόνο θέμα: το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Από την πρώτη έγκριση στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τη διανομή του στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εμβόλιο μονοπώλησε το ενδιαφέρον πολιτών, πολιτικών και ΜΜΕ.

Το «Special Report» κάνει «ποδαρικό» στη νέα χρονιά με μία ειδική εκπομπή, απόψε στις 23.30, αφιερωμένη στη μεγάλη επιχείρηση εμβολιασμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο Αντώνης Φουρλής ερευνά το παρασκήνιο της επιχείρησης «Ελευθερία» στη χώρα μας, ενώ παράλληλα ακολουθεί τους γιατρούς και νοσηλευτές στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Λίγο πριν τον εμβολιασμό τους, οι ήρωες της «πρώτης γραμμής» εξομολογούνται στην κάμερα της εκπομπής τις δύσκολες στιγμές των περασμένων μηνών και δίνουν τη δική τους απάντηση σε σχέση με την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.

Ο Τάσος Τέλλογλου ταξιδεύει στη Γερμανία και την έδρα της εταιρείας βιοτεχνολογίας, η οποία βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη του εμβολίου που έκοψε πρώτο το νήμα. Μιλά, ακόμη, με εθελοντές που συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμές και καταγράφει τη δράση των κρίσιμων «κρίκων» της «αλυσίδας» μεταφοράς του εμβολίου στην Ευρώπη, αλλά και τις προετοιμασίες των Γερμανών ενόψει της έναρξης των εμβολιασμών.

Δέκα μήνες μετά την πρώτη επίσκεψή της, η Μαρία Σαράφογλου επιστρέφει με την κάμερα της εκπομπής στο Imperial College του Λονδίνου, όπου οι δοκιμές για την ανάπτυξη ενός πολλά υποσχόμενου εμβολίου έχουν περάσει πια σε τελικό στάδιο, ενώ συναντά Έλληνες γιατρούς και επιστήμονες που μιλούν για τη μέχρι τώρα εμπειρία των εμβολιασμών και ρίχνουν φως στα άγνωστα ερωτήματα γύρω από την ανοσία.

Απαντήσεις για την επάρκεια των εμβολίων και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει στην εκπομπή και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ από τις Η.Π.Α. ο λοιμωξιολόγος και μέλος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, Πολ Όφιτ, μιλά για την πορεία του εμβολιασμού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και τα διλήμματα που αντιμετώπισε η αμερικανική επιτροπή προτού δώσει τις δικές της εγκρίσεις.

