Συνταγές

Παπαρδέλες με λαχανικά από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια πολύ εύκολη και απλή συνταγή για να ξεφύγουμε…. από την γευστική κραιπάλη των γιορτών.