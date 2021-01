Life

Η Νεφέλη Κουλούρη στο “Πρωινό” για την “Δόμνα” και την καριέρα της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το εστιατόριο της οικογένειας της στο οποίο δουλεύει, αλλά και τον τρόπο που πήρε το ρόλο στις «Άγριες Μέλισσες».