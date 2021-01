Πολιτική

Κυβέρνηση: ορκωμοσία υπό αυστηρά μέτρα και με rapid test (εικόνες)

Τα νέα μέλη της κυβέρνησης φορώντας μάσκες, τήρησαν τις αποστάσεις και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ενώ υποβλήθηκαν σε rapid tests πριν την ορκωμοσία.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο οι νέοι υπουργοί, υφυπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί της κυβέρνησης. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος παραβρέθηκε στην ορκωμοσία των πρώτων έξι υπουργών και κατόπιν αποχώρησε.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε σε τρία γκρουπ, λόγω των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό. Μάλιστα, κατά την είσοδό τους στο Προεδρικό Μέγαρο όλοι οι υπουργοί και υφυπουργοί υποβλήθηκαν σε rapid test για προληπτικούς λόγους. Τα νέα μέλη της κυβέρνησης φορώντας μάσκες, τήρησαν τις αποστάσεις και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Πρώτοι ορκίστηκαν οι: Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μάκης Βορίδης, Υπουργός Εσωτερικών, Σπήλιος Λιβανός, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κοντοζαμάνης, Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Στέλιος Πέτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Στις 11.45 ορκίστηκαν οι Θοδωρής Λιβάνιος, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Χρήστος Ταραντίλης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Ζέττα Μακρή, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άγγελος Συρίγος, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μαρία Συρεγγέλα, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιώργος Κώτσηρας, υφυπουργός Δικαιοσύνης

Τέλος, ο κύκλος των ορκωμοσιών έκλεισε λίγο μετά τις 12.30, όταν ορκίστηκαν οι: Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Εσωτερικών, Σοφία Βούλτεψη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Στύλιος, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Οικονόμου, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού

Πολιτικό όρκο έδωσαν οι Γιώργος Αμυράς, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Νικόλας Γιατρομανωλάκης, υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

"Ο πρωθυπουργός μου εμπιστεύτηκε ένα κομβικό χαρτοφυλάκιο που συνδέει την Κεντρική Κυβέρνηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επηρεάζει τις τοπικές κοινωνίες και την καθημερινότητα όλων των πολιτών. Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη του" αναφέρει μέσω Twitter ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Στέλιος Πέτσας.