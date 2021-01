Πολιτική

Ηλιόπουλος: μήνυμα σύγκρουσης με την κοινωνία ο ανασχηματισμός

Πρόκειται για έναν ανασχηματισμό που δεν άκουσε την πραγματική κριτική της κοινωνίας, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

"Μήνυμα σύγκρουσης με την κοινωνία" χαρακτήρισε τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Νάσος Ηλιόπουλος, και πρόσθεσε πως "η ΝΔ αρνήθηκε να ακούσει την κραυγή των συμπολιτών μας για αλλαγές στην υγεία, την οικονομία, την παιδεία".

Μιλώντας στον ITV των Ιωαννίνων, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι "επέλεξε να επιβραβεύσει υπουργούς του για μια σειρά από εγκληματικά λάθη στην πανδημία -όπου θρηνούμε πάνω από 5.000 θύματα- στην οικονομία -που κλείνουμε το έτος με ύφεσης πάνω από 10%- αλλά και στο ζήτημα των σχολείων, όπου το μπάχαλο συνεχίζεται -ειδικά στην τηλεκπαίδευση".

Ακολούθως υποστήριξε: "Πρόκειται για έναν ανασχηματισμό που δεν άκουσε την πραγματική κριτική της κοινωνίας, και που επιπλέον δίνει σήματα αυταρχισμού, όπως με την μετακίνηση του κ. Βορίδη στο ΥΠΕΣ -που έχει πολύ συγκεκριμένο ακροδεξιό φιλοχουντικό παρελθόν, ο οποίος ζητούσε θεσμικά μέτρα για να μην ξανακυβερνήσει η Αριστερά. Στο, δε, υπουργείο Εργασίας η μετακίνηση του κ. Χατζηδάκη δίνει ξεκάθαρο σήμα επίθεσης στο ασφαλιστικό σύστημα, κόψιμο των συντάξεων για τους σημερινούς συνταξιούχους και χειροτέρευση των όρων συνταξιοδότησης για τους σημερινούς εργαζόμενους".

Αναφέρθηκε στο άνοιγμα των σχολείων λέγοντας: "Τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι ειδικοί. Το άνοιγμα των σχολείων πρέπει να γίνει με ασφάλεια. Δηλαδή το σύνολο των εκπαιδευτικών να βρεθεί στις τάξεις μόνο αν έχει αρνητικό τεστ, οι μαθητές πρέπει να αραιώσουν στα τμήματα, τα τεστ για εκπαιδευτικούς και μαθητές να συνταγογραφούνται... Αν ανοίξουμε τα σχολεία όπως το κάναμε το Σεπτέμβρη, τώρα, στην καρδιά του χειμώνα, θα το πληρώσει ακριβά το σύνολο της κοινωνίας".