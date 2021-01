Πολιτική

Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ιερωνύμου με φόντο το “αντάρτικο” για τα Θεοφάνια

Να αναλάβει τις ευθύνες της ζητά από την Εκκλησία ο πρωθυπουργός. Η ανακοίνωση από το Μαξίμου και η σύντομη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ολιγόλεπτη συνάντηση, στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας των νέων μελών της κυβέρνησης, είχαν ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος λίγες ώρες μετά το αντάρτικο της Ιεράς Συνόδου ενόψει των Θεοφανίων. Η παρουσία μάλιστα του προκαθήμενου της ελλαδικής εκκλησίας χαρακτηρίζεται από κάποιους ως γέφυρα για να πέσουν οι τόνοι.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Μαξίμου, «ο Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Αρχιεπίσκοπο τον προβληματισμό του για την χθεσινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Κάλεσε την Εκκλησία να αναλάβει τις δικές της ευθύνες και να συνδράμει στη μεγάλη προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά μας, το συντομότερο δυνατόν, στα σχολεία.

Τόνισε δε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων και των υγειονομικών κανόνων από όλους και επισήμανε ότι η Εκκλησία οφείλει, όπως έκανε μέχρι σήμερα, να δίνει το θετικό παράδειγμα και να είναι αρωγός στον κοινό αγώνα».

«Ζητάμε τη συνεργασία της Εκκλησίας. Ελπίζουμε ότι η Εκκλησία θα αναθεωρήσει τη στάση της», τόνισε κατά τη συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Alpha η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τις λειτουργίες των Θεοφανίων παρουσία πιστών, παρά την αντίθετη απόφαση της κυβέρνησης στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό. Αφού επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, πρόσθεσε ότι «καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του κι αυτό ισχύει και για την Εκκλησία, η οποία πλήττεται και υπομένει τις συνέπειες της πανδημίας, όπως όλη η κοινωνία».

Η κυρία Πελώνη επισήμανε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση με την Εκκλησία από την αρχή της πανδημίας και αναγνώρισε ότι η Εκκλησία, από την πλευρά της, έχει επιδείξει σε μεγάλο βαθμό ιδιαίτερα υπεύθυνη στάση. Εξήγησε δε ότι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση αποφάσισε την επιστροφή στο προϊσχύον καθεστώς περιορισμών βασίζεται στην ανάγκη να μην διακινδυνευτεί η επιδημιολογική εικόνα, εν όψει της προτεραιότητας που έχει δοθεί στο άνοιγμα των σχολείων και γι' αυτό όλοι πρέπει να συνεργαστούν γι' αυτό το σκοπό. Ανέφερε τέλος ότι ακόμη και σε περιπτώσεις διαδηλώσεων έγινε προσπάθεια για συνεννόηση αντί επεμβάσεων της Αστυνομίας.

Οι ιεράρχες πάντως εξακολουθούν να κάνουν λόγο για κόκκινη γραμμή και δηλώνουν αποφασισμένοι για όλα, ακόμη και να αντιμετωπίσουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι πιστοί τα πρόστιμα που θα επιβληθούν από την αστυνομία. Ήδη οι περισσότερες μητροπόλεις με ανακοινώσεις τους ακόμη και στα social media ενημερώνουν τους πιστούς πως η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί κανονικά παρουσία τους, με όλα τα προβλεπόμενα όμως μέτρα. Όπως ο ιερός ναός Αγίου Στεφάνου Αττικής.

Στα Ιωάννινα ο μητροπολίτης Μάξιμος προτρέπει το ποίμνιο να κάνει κράτηση τηλεφωνική σε επαναλαμβανόμενες Θείες Λειτουργίες ανά μία ώρα από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός.