Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: οι εμβολιασμοί των υγειονομικών προχωρούν με υψηλούς ρυθμούς

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το εμβολιαστικό κέντρο στον «Άγιο Σάββα» και δήλωσε ότι και σήμερα θα ξεπεράσουμε τους 5.000 εμβολιασμούς.

Το εμβολιαστικό κέντρο στο Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Οι εμβολιασμοί στο Νοσοκομείο ξεκίνησαν χθες, οπότε και εμβολιάστηκαν 105 υγειονομικοί, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει ξεπεραστεί ο στόχος των 620 εμβολιασμών.

Ο Υπουργός Υγείας συνεχάρη τη Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου τόσο για την άψογη οργάνωση του εμβολιαστικού κέντρου, όσο και για τα πολύ υψηλά ποσοστά δήλωσης συμμετοχής για τους εμβολιασμούς και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο “Άγιος Σάββας” είναι για εμάς ένα κομβικό Ογκολογικό Νοσοκομείο και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία σήμερα με τη Διοίκηση, με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, να μπορέσω να έχω εικόνα του πώς προχωρούν οι εμβολιασμοί των υγειονομικών μας για την Covid-19.

Καταλαβαίνετε ότι σε ένα τέτοιο Νοσοκομείο ειδικής υφής, είναι ακόμα πιο σημαντικό να εμβολιαστεί το προσωπικό, για να προστατεύσουμε σε ακόμα πιο υψηλό επίπεδο τους ασθενείς.

Παρά την Covid και την τεράστια πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα ογκολογικά μας Νοσοκομεία λειτουργούν κανονικά, φροντίζουμε τον κόσμο και μάλιστα βλέπω ότι οι εργαζόμενοι εδώ με ιδιαίτερη αγάπη και συναίσθηση της ευθύνης.

Ο προγραμματισμός του εμβολιασμού προχωρά κανονικά και εμείς καθημερινά θα βελτιωνόμαστε. Είναι μια ευκαιρία να μπορούμε να βλέπουμε επί τόπου πώς κυλάει το πρόγραμμα και να αναβαθμίζουμε συνέχεια τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα όσο πιο πολλούς υγειονομικούς και μετά συμπολίτες μας.

Παράλληλα με τους εμβολιασμούς των υγειονομικών μας που προχωρούν πλέον σε υψηλούς ρυθμούς σε όλη τη χώρα – θεωρώ ότι και σήμερα θα ξεπεράσουμε τους 5.000 εμβολιασμούς – εμβολιάζονται από τις κινητές ομάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας γηροκομεία και κλειστές δομές φροντίδας, γιατί η πρώτη μέριμνά μας είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν, οι άνθρωποι που δεν έχουν, οι άνθρωποι που διαβιούν σε ειδικές συνθήκες.

Έτσι θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Για μία ακόμα φορά να συστήσω υπομονή, όχι πολλά λόγια, μελέτη του προγραμματισμού που ξεδιπλώνεται και προσπάθεια μόνιμα να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας.