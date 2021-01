Οικονομία

Στη Βουλή η δικογραφία για τη Folli Follie (βίντεο)

Στην Βουλή διαβιβάζεται η δικογραφία για την υπόθεση τη Folli Follie, για δύο πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη Βουλή διαβιβάζεται μέσω της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η δικογραφία για την υπόθεση της Folli Follie όσον αφορά τους δύο πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκο Φλαμπουράρη και Αλέξη Χαρίτση βάση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχετικό διαβιβαστικό που συνοδεύει την δικογραφία ότι αποστέλλεται στη Βουλή για την εξέτασή της, για τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην έκθεση της αρμόδιας ανακρίτριας κατ' άρθρον 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου περιγράφονται αξιόποινες πράξεις ενδεχομένως τελεσθείσες από Υπουργούς, Βουλευτή και φυσικά πρόσωπα.

Η αποστολή στην Βουλή αφορά και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη, με αίτημα την άρση της ασυλίας του καθώς το όνομα του περιλαμβάνεται, όπως και των δύο πρώην Υπουργών, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του διευθυντή ασφαλείας της εταιρείας και του προφυλακισμένου Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, που έχει συμπεριλάβει στην έκθεση του ο οίκος PwC ο οποίος ελέγχει την Folli Follie. Το αίτημα για άρση βουλευτικής ασυλίας, υποβάλλεται προκειμένου η Εισαγγελία να μπορέσει να προχωρήσει στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον κ.Αραχωβιτη και το ενδεχόμενο να είχε ρόλο συμμετόχου σε πράξεις πρώην Υπουργών και φυσικών προσώπων.

Ως προς τον πρώην Βουλευτή Μάκη Μπαλαούρα, που επίσης αναφέρεται στο υλικό της PwC, επιλαμβάνεται η τακτική Δικαιοσύνη καθώς δεν συντρέχουν λόγοι βουλευτικής ασυλίας στο πρόσωπό του. Έτσι διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας, της δωροληψίας και της παράβασης του νόμου περί μεσαζόντων.

Η εισαγγελική έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στον κ. Μπαλαουρα αλλά αφορά και μη πολιτικά πρόσωπα που κρίνεται ότι πρέπει να ελεγχθούν ποινικά όπως οι ιδρυτές της εταιρείας και ο διευθυντής ασφαλείας που φέρονται να είχαν γνώση των αποκαλυπτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, στα οποία γίνεται λόγος περί "συμμαχων" του Ομίλου από ισχυρά τότε, πολιτικά πρόσωπα, τη χρονική περίοδο που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη η έρευνα για τα οικονομικά του Ομίλου της FF από τις ελεγκτικές και δικαστικές αρχές. Το εν λόγω υλικό εμφανίζει ισχυρά στελέχη της τότε κυβέρνησης να ενεργούν υπέρ του Ομίλου FF που μόλις είχε αμφισβητηθεί η εμφανιζόμενη ευρωστία του.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε ήδη στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορούσε τυχόν ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς, ως προς την αντιμετώπιση του οικονομικού σκανδάλου, ώστε να διενεργηθεί νέα έρευνα υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που τα οποία και θα αξιολογηθούν.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωση του αναφέρει ότι «όσα είχα δηλώσει εξαρχής, σχετικά με την υπόθεση της εταιρείας FOLLI FOLLIE, επαναλαμβάνω ρητά και κατηγορηματικά και σήμερα. Ουδεμία σχέση είχα ή έχω με την εν λόγω υπόθεση.

Για τις δε συκοφαντικές προς το πρόσωπό μου αναφορές έχω ήδη ασκήσει μηνυτήρια αναφορά ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Με καθαρή τη συνείδησή μου, αναμένω από την Βουλή την πιστή άσκηση του θεσμικού της ρόλου με τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου προκειμένου να λάμψει η αλήθεια».