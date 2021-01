Κοινωνία

Ένοπλή ληστεία σε κατάστημα αγοράς χρυσού

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε κατάστημα αγοράς χρυσού στην Καλαμαριά.

Δύο άγνωστοι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και υπό την απειλή όπλου, άρπαξαν περίπου 7.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.

Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους είναι σε εξέλιξη.