Κοινωνία

Έκρυβε την ηρωίνη σε χριστουγεννιάτικες μπάλες! (εικόνες)

Παρά την ευφάνταστη κρυψώνα, ο δράστης έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, σε περιοχή της νότιας Κέρκυρας, ένας Έλληνας, για διακίνηση ηρωίνης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο δράστης βρέθηκε να έχει στην κατοχή του δέμα, που περιείχε δύο συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 110 γραμμαρίων.

Επιπλέον, στην κατοχή του καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο ημεδαπός οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.