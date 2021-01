Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της πρώτης φάσης

Στην κληρωτίδα μπήκαν μόνο ομάδες από την Super League, μετά από απόφαση της ΕΠΟ.

Στα γραφεία της ΕΠΟ στο Γουδί πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Γ΄ φάσης του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, από την οποία αναδείχθηκαν τα έξι ζευγάρια που θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες, χωρίς όμως τη συμμετοχή ομάδων της SL2. Από την κλήρωση οι «μεγάλοι» κατάφεραν να αποφύγουν τις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ Παναθηναϊκός και Λαμία προκρίθηκαν άνευ αγώνα στην επόμενη φάση.

Τα ζευγάρια:

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ

Βόλος-ΟΦΗ

ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος

Άρης-Αστέρας Τρίπολης

ΑΕΚ-Απόλλων Σμύρνης

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

Οι πρώτες αναμετρήσεις θα γίνουν στις 19-20-21 Ιανουαρίου και οι αγώνες ρεβάνς στις 2-3-4 Φεβρουαρίου. Ο τελικός της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαϊου.

Η ΕΠΟ αποφάσισε την τελευταία στιγμή η κλήρωση να γίνει μόνο με τις 14 ομάδες της Super League 1, παρότι η αρμόδια Επιτροπή των λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε κατ΄ αρχήν τη συμμετοχή και ομάδων της Super League 2. Η ΕΠΟ όμως έκρινε ότι δεν καλύπτεται απ' την απόφαση και η κλήρωση έγινε μόνο με ομάδες της SL1.