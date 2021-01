Καιρός

Ο καιρός τα Θεοφάνια: συννεφιά, τοπικές βροχές και χιόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Τα Θεοφάνια, στα δυτικά προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και βαθμιαία της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 3 με 5 και στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Στην σεισμόπληκτη Σάμο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 3 με 4 - 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 8 έως τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι, 2 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στη δυτική Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία με λίγα χιόνια στα ορεινά. Θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, 3 με 4 - 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια με μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 3-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, 3 με 4 -5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια από 10 έως 16 βαθμούς).

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και τη νύχτα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.