Κορονοϊός: Διοικητής Νοσοκομείου κυκλοφόρησε έγγραφο για “θανατηφόρες παρενέργειες” του εμβολίου (εικόνες)

Άμεση η αντίδραση του Βασίλη Κικίλια. Τι αναφέρει η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ.

Άμεσα αντέδρασε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στην πρωτοβουλία του διοικητή της Νοσοκομείου της Καρδίτσας, ο οποίος κυκλοφόρησε έγγραφο συναίνεσης για το εμβόλιο του κορονοϊού που πρέπει να υπογράψουν οι υγειονομικοί, στο οποίο γίνεται λόγος ακόμα και για θανατηφόρες παρενέργειες. Γεγονός φυσικά που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε την παραίτηση του διοικητή κ. Κεχαγιά και έδωσε εντολή να αποσυρθεί το έγγραφο που αποκάλυψε η ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

"Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ζήτησε την παραίτηση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και έδωσε εντολή στον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί η διακίνηση εγγράφου συναίνεσης για τον εμβολιασμό από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, κατά παράβαση των οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, και να αποδοθούν ευθύνες. Είναι αυτονόητο πως το εν λόγω απαράδεκτο έγγραφο ανακλήθηκε άμεσα".

Αμέσως μετά την ανακοινωση του Υπ. Υγείας, έγινε γνωστό ότι ο διοικητής παραιτήθηκε και ότι ξεκίνησε η διενέρργεια της ΕΔΕ.

Η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ

Όλα ξεκίνησαν με την καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων που έφερε στο φως το συγκεκριμένο έγγραφο, που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών στα νοσοκομεία. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, στο νοσοκομείο Καρδίτσας μοιράστηκε στο υγειονομικό προσωπικό που πήγε να εμβολιαστεί δήλωση, την οποία θα πρέπει να υπογράψουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Η δήλωση αναφέρει ότι συναινούν στον εμβολιασμό "παρόλο που μέχρι τώρα δεν είναι γνωστές όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο, ακόμη και "θανατηφόρες".

Στο ίδιο έντυπο θα πρέπει να υπογράψουν όσοι υγειονομικοί δεν συναινούν στον εμβολιασμό για προσωπικούς λόγους και αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρει ότι: "Τρομοκρατούν τους συναδέλφους και το κόσμο, με αποτέλεσμα να προβληματίζεται εάν θα πρέπει να συμμετάσχει στον εμβολιασμό".

Δείτε το έντυπο: