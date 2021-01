Οικονομία

Τράπεζες: “έκρηξη” καταθέσεων τον Νοέμβριο

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από τον Οκτώβριο, όταν είχαν εισρεύσει στις τράπεζες περίπου 2,5 δις ευρώ. Στα χαμηλά η εκταμίευση δανείων.

Νέα δάνεια μόλις 230 εκατ. ευρώ χορήγησαν οι τράπεζες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, και ελεύθερους επαγγελματίες, ήταν θετική κατά 417 εκατ. ευρώ, ενώ προς τους ιδιώτες ήταν αρνητική κατά 187 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά οι ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τον Μάρτιο του 2020 δωρεάν (με αρνητικό για την ακρίβεια επιτόκιο) ρευστότητα η οποία υπερβαίνει τα 39 δισ. ευρώ. Μάλιστα η ρευστότητα αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από την αύξηση των καταθέσεων. Μόνο το Νοέμβριο η καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν άλλα 2,5 δισ. ευρώ που εισέρρευσαν τον Οκτώβριο. Συνολικά από την αρχή του έτους οι καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση κατά 14%.

Έναντι όλης αυτής της ρευστότητας από την αρχή του έτους οι τράπεζες στον ιδιωτικό τομέα έχουν χορηγήσει συνολικά νέα δάνεια περίπου 4 δισ. ευρώ τα οποία κυρίως έχουν κατευθυνθεί προς τις επιχειρήσεις καθώς ο καθαρός τους δανεισμός έχει αυξηθεί κατά περίπου 4,56 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά το Νοέμβριο, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 1.649 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.505 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 63,2% από 57,0% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 187 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Νοέμβριο του 2020, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,5% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, μέχρι και το Νοέμβριο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε 20,753 δισ. ευρώ.