Πολιτική

Κόντρες για Θεοφάνια και σχολεία – Έκτακτη σύσκεψη στην ΓΓΠΠ

Ποια στάση θα κρατήσει η Αστυνομία έξω από τους ναούς. “Πυρά” στο Μαξίμου από Τσίπρα. Επίθεση στον Γεωργιάδη για τον Άγιο Δημήτριο.

Εντάσεις πυροδοτούν οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για τα μέτρα και την μερική άρση τους τις επόμενες ημέρες, εν μέσω φόβων για νέα έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, λόγω των αυξημένων επαφών και της ανταλλαγής επισκέψεων την Πρωτοχρονιά.

Εν μέσω καταγγελιών για καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εμβολιασμού των υγειονομικών, τις οποίες διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις 19:00 της Τρίτης στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπου θα προεδρεύσει στην τακτική σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου εμβολιασμού «Ελευθερία». Από εκεί θα στείλει εκ νέου, με δήλωση του, μήνυμα προς τους πολίτες.

Τα «πυρά» του προς το Μαξίμου έχει στρέψει και ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή αποφάσεις όπως αυτές για την Εκκλησία, το εμπόριο και τα σχολεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Κάθε μέρα αποκαλύπτονται οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για το επόμενο διάστημα μετά τις γιορτές, μετά και τις νέες παλινωδίες της κυβέρνησης που συνεχίζει να λαμβάνει αποφάσεις αγνοώντας πλήρως τις εισηγήσεις της Επιτροπής των ειδικών».

Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός είχε τετ α τετ με τον Αρχιεπίσκοπο στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την ορκωμοσία των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέροντας εκ νέου στον κ. Ιερώνυμο ότι η Εκκλησία πρέπει να πειθαρχήσει στα μέτρα και να μην γίνουν παρουσία πιστών οι Θείες Λειτουργίες των Θεοφανίων ανά την Ελλάδα.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, αναφέρει σε ανάρτηση του στο twitter, "Τα μέτρα προστασίας πρέπει να ισχύουν για όλους, ώστε να βγούμε πιο γρήγορα από την κρίση. Δεν φτάνουν οι απίστευτες παραδοχές για εγκληματική αδιαφορία στις εισηγήσεις των ειδικών για τη Θεσσαλονίκη. Θα κάνει πάλι ο κ. Μητσοτάκης τα στραβά μάτια για εξαιρέσεις για την Εκκλησία";

Τα μέτρα προστασίας πρέπει να ισχύουν για όλους, ώστε να βγούμε πιο γρήγορα από την κρίση. Δεν φτάνουν οι απίστευτες παραδοχές για εγκληματική αδιαφορία στις εισηγήσεις των ειδικών για τη Θεσσαλονίκη. Θα κάνει πάλι ο κ. Μητσοτάκης τα στραβά μάτια για εξαιρέσεις για την Εκκλησία;

— Stergios Kalpakis (@stekalpakis) January 5, 2021

Όλα αυτά, ενώ η Εκκλησία επιμένει για ανοιχτές Λειτουργίες, ετοιμάζεται να προσφύγει στο ΣτΕ και κάνει λόγο για αθέτηση δεσμεύσεων της Πολιτείας.

Η στάση της Αστυνομίας στους ναούς τα Θεοφάνια

Το μεσημέρι έγινε τηλεδιάσκεψη του Αρχηγού της Αστυνομίας με ανώτερους αξιωματικούς απ' όλη την Ελλάδα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι εχουν γίνει πρώτες επαφές με ιερείς εκκλησιών με αφορμή την αυριανή μέρα. Πολλοί είναι θετικοί να συνεργαστούν αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Το «δόγμα» της Αστυνομίας τα Θεοφάνια θα είναι "ήπια αστυνόμευση", με στόχο να υπάρχει μια περιπολία έξω από κάθε ναό. Στην αρχή οι αστυνομικοί θα κάνουν παραινέσεις στους πιστούς να απομακρυνθούν, αλλά αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο θα επιδοθούν πρόστιμα.

Οι αστυνομικοί ελπίζουν ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν επαφές με την ηγεσία της Εκκλησίας, ώστε να μην «ξεφύγει» η κατάσταση.

Μητροπολίτες προς πιστούς: Ελάτε! Οι ναοί θα είναι ανοιχτοί τα Θεοφάνια

Ένας από τους νεότερους σε ηλικία ιεράρχες, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ, εκ των στενότερων συνεργατών του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ανήρτησε στη σελίδα της Μητρόπολής στο facebook ένα ξεκάθαρο προσκλητήριο για τον εορτασμό των Θεοφανίων, αναφέροντας «Αγαπητοί μου αδελφοί, Η Εκκλησία μας αποφάσισε τα Άγια Θεοφάνεια οι ναοί μας να παραμείνουν ΑΝΟΙΚΤΟΙ. Ελάτε να δείξουμε τη συνέπειά μας, την πνευματικότητα μας και το χριστιανικό μας φρόνημα. Ελάτε, τηρώντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας. Ο Χριστός μας θα κατέλθει να αγιάσει τα ύδατα. Ας προσευχηθούμε να μας ευλογήσει, να μας χαρίσει υγεία και να διώξει το κακό που ταλανίζει την πατρίδα μας και όλη την οικουμένη».

Εν τω μεταξύ, οι "εντολές" προς τους εφημερίους των ναών της Μητρόπολης Καβάλας προβλέπει λειτουργία των εκκλησιών με πιστούς τα Θεοφάνια, με διανομή αγιασμού σε μπουκαλάκια. Στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα γίνουν δύο λειτουργίες, μια στις 7:00 και μια άλλη στις 9:30 για να αποφευχθεί ο συνωστισμός

Οι εκκλησίες και της Πάτρας θα λειτουργήσουν την ημέρα των Θεοφανίων, με μέτρα και περιορισμένη προσέλευση κόσμου, ανεξαρτήτως των προστίμων και των ποινών που ενδέχεται να επιβάλει η Πολιτεία.

Την απόφασή της να μην αποδεχθεί την απόφαση της κυβέρνησης για αυστηρότερο lockdown, γεγονός που συνεπάγεται, μεταξύ των άλλων, και κλειστές εκκλησίες για τους πιστούς ανήμερα των Θεοφανίων ανακοίνωσε και η Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης.

Σάλος για δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Εν τω μεταξύ, σάλος έχει ξεσπάσει με αφορμή αναφορές του Άδ. Γεωργιάδη σε συνέντευξη του, όπου φέρεται να είπε ότι η Κυβέρνηση αγνόησε εισηγήσεις λοιμωξιολόγων για επιβολή αυστηρών μέτρων στην Θεσσαλονίκη, τις ημέρες εορτασμού του Αγίου Δημητρίου.