Ρεάλ Μαδρίτης: στην πόρτα εξόδου ο Σέρχιο Ράμος

Ποια ειναι η πιθανότερη μετακίνηση για τον παίκτη, εφόσον βρεθεί εκτός της «βασίλισσας».

Ο Σέρχιο Ράμος είναι πλέον ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του, χωρίς να χρειάζεται να ρωτήσει τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Από την 1η Ιανουαρίου, ο διάσημος αρχηγός της «βασίλισσας» είναι ελεύθερος να συζητήσει με τους συλλόγους που ενδιαφέρονται για εκείνον, έξι μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου του με τη Ρεάλ.

Μια κατάσταση που δεν θα άφηνε αδιάφορη την Μάντσεστερ Σίτι και ειδικότερα τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Σύμφωνα με το ESPN, ο μάνατζερ των «πολιτών» είναι θαυμαστής του 34χρονου αμυντικού και θέλει να τον φέρει στην Αγγλία το επόμενο καλοκαίρι, ενώ Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Παρά την ηλικία του (θα γιορτάσει τα 35α γενέθλιά του τον Μάρτιο), ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2010 έχει προτάσεις για να αλλάξει πρωτάθλημα και να συνεχίζει ν' αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Σύμφωνα, με το «El Larguero de la SER», οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ωστόσο υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που στέκονται εμπόδιο στην ανανέωση του Ισπανού αμυντικού.

Συγκεκριμένα, ο Σέρχιο Ράμος επιμένει σε διετή ανανέωση, αλλά η διοίκηση του έχει κάνει πρόταση για ανανέωση για ένα μόνο χρόνο, με προοπτική ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος. Κάτι που βρίσκει κάθετο τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό. Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, φέρεται να είπε στον πρόεδρο της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ πως «δεν θα δεχθώ την πρόταση που μου κάνατε κι από εδώ και στο εξής είμαι πρόθυμος να ακούσω προσφορές άλλων ομάδων», με τον ισχυρό άνδρα των Μαδριλένων να απαντά «αν έχεις μια καλή προσφορά θα το κατανοήσουμε».

Από την ένταξή του στο σύλλογο, το 2005, ο Ράμος μετρά συνολικά 667 εμφανίσεις με το σύλλογο, έχοντας σκοράρει 100 γκολ και μοιράσει 40 ασίστ. Αυτή τη σεζόν έχει 16 συμμετοχές και τρία τέρματα στο ενεργητικό του.